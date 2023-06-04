Черчесов: «Из «Динамо» по поводу работы ко мне никто не обращался»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов опроверг слухи о том, что он может возглавить «Динамо».

«Ко мне из «Динамо» по поводу работы главным тренером никто не обращался», — приводит Sport24 слова Черчесова.

14 мая «Динамо» отправило в отставку главного тренера Славишу Йокановича. К оставшимся матчам сезона-2022/23 команду готовил 33-летний Павел Алпатов.

Станислав Черчесов уже работал в «Динамо» с апреля 2014 года по июль 2015 года.