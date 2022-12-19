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Билялетдинов: «Паредесу повезло, что он перешел в топ-клуб, вырос в чемпиона мира»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов отметил прогресс экс-хавбека «Зенита» Леандро Паредеса после перехода в «ПСЖ».

18 декабря Паредес в составе сборной Аргентины выиграл ЧМ-2022, обыграв в финале Францию (3:3, 4:2 по пенальти). Бронзовые медали турнира выиграла Хорватия.

«Паредес, Ловрен, Влашич и Ливая стали призерами мундиаля, есть ли в этом заслуга РПЛ? С одной стороны, да, но с другой — они уже многие уехали давно. Деян сейчас выступает в «Зените», значит, правильная подготовка была в Санкт-Петербурге. То, что они побывали у нас в чемпионате, это здорово, это плюс для РПЛ.

Да, «Зенит» для Паредеса был ступенькой перед переходом в такие клубы, как «ПСЖ» и «Ювентус». Леандро не весь свой потенциал показал в Санкт-Петербурге, но потом в Париже с помощью высококлассных партнеров приобрел ключевые качества для опорного полузащитника. В классе он вырос именно в «ПСЖ». Леандро повезло, что он перешел в топ-клуб, играет с лучшими игроками и в итоге вырос в чемпиона мира», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.ru.

Паредес выступал за «Зенит» с 2017 по 2019 год, а после перешел в «ПСЖ» за 40 миллионов евро по версии Transfermarkt. На счету аргентинца 61 матч за российскую команду, 10 голов и 16 результативных передач.

Источник: Metaratings
Динияр Билялетдинов
Леандро Паредес
Сборная Аргентины по футболу
ФК Зенит
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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