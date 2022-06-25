«Крылья Советов» продлили контракты с семью игроками
«Крылья Советов» продлили контракты с семью игроками.
Как сообщает официальный сайт самарского клуба, новые соглашения подписали вратари Иван Ломаев и Богдан Овсянников, защитники Александр Солдатенков и Юрий Горшков, полузащитники Роман Ежов и Максим Витюгов, а также нападающий Дмитрий Цыпченко.
Соглашения с этими игроками рассчитаны до конца сезона-2024/25.
В прошедшем сезоне «Крылья Советов» заняли восьмое место в Российской премьер-лиге, набрав 41 очко в 30 турах.
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3
|Динамо
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|0-0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
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7
|Ахмат
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8
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9
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|0
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10
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|0
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12
|Урал
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|0
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13
|Химки
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|0
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|0-0
|0
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|Торпедо
|0
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|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
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|0
|0
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|0
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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