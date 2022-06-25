«Крылья Советов» продлили контракты с семью игроками

«Крылья Советов» продлили контракты с семью игроками.

Как сообщает официальный сайт самарского клуба, новые соглашения подписали вратари Иван Ломаев и Богдан Овсянников, защитники Александр Солдатенков и Юрий Горшков, полузащитники Роман Ежов и Максим Витюгов, а также нападающий Дмитрий Цыпченко.

Соглашения с этими игроками рассчитаны до конца сезона-2024/25.

В прошедшем сезоне «Крылья Советов» заняли восьмое место в Российской премьер-лиге, набрав 41 очко в 30 турах.