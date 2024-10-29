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Сперцян: «На матч с «Крыльями» выходили с одной мыслью и добились победы»

Руслан Минаев
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (2:1) в 13-м туре РПЛ.

— Тяжелый матч, тяжелая победа, — цитирует игрока Metaratings.ru. — Мы с одной мыслью выходили на игру и добились победы. Это очень важно для нас.

— Казалось, что «Краснодару» было тяжелее в первом тайме, чем во втором. Были обрезы, ошибки. Может, к полю привыкала команда? В чем была главная проблема?

— Точнее тренеры скажут при разборе. В перерыве тренерский штаб сделал поправки. Я думаю, что мы правильно стали играть, были моменты. Хотя и в первом тайме у нас было два-три момента.

— В чем добавили после перерыва?

— Думаю, в контроле и в движении.

Источник: Metaratings.ru
Эдуард Сперцян
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
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2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
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