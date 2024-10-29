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Федотов — о премьере фильма про Черенкова: «У меня до сих пор мурашки»

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Бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился впечатлениями от просмотра фильма «Федя. Народный футболист» об экс-игроке «Спартака» Федоре Черенкове.

Премьера картины состоялась 28 октября в Москве.

«Ожидания оправдались более чем. У меня до сих пор мурашки. Мы увидели жизнь во всех ее проявлениях, увидели на футбольном поле знакомых персонажей. Страсть, эмоции, драма — все здесь. Мы увидели, что происходит с человеком, когда его оставляют без его любимой профессии. С первой и до последней минуты сохранялись самые яркие впечатления», — сказал Федотов после премьеры.

Фильм «Федя. Народный футболист» основан на биографии знаменитого полузащитника «Спартака» и сборной СССР Федора Черенкова. Он являлся воспитанником московского клуба и выступал за него с 1977 по 1990 и с 1991 по 1993 год (494 матча, 121 гол), став 3-кратным чемпионом Советского Союза, а также чемпионом и обладателем Кубка России.

Экс-футболист скончался в 2014 году в возрасте 55 лет.

Владимир Федотов (тренер)
Федор Черенков
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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3.11 15:15
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3.11 17:30
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