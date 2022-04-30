Полузащитник «Химок» Сабович назвал Глушакова одним из лучших опорников в России

Полузащитник «Химок» Бесард Сабович поделился мнением об игре своего одноклубника Дениса Глушакова.

«Конечно, он рассказывал о чемпионстве, он гордится временем, которое провел в «Спартаке». Лучший ли он опорник в России? Возможно, да. Меня поражает, как он в таком возрасте продолжает находить мотивацию, выходит на тренировки, на игры, сколько он забивает голов. Он является очень важной частью коллектива», — приводит «РБ Спорт» слова Сабовича.

Глушаков выступает за «Химки» с октября 2020 года. В сезоне-2021/22 35-летний россиянин забил 9 голов и отдал 3 результативных передачи в 25 матчах за команду.