Мирзов — о ничьей с «Краснодаром»: «Мы ни в чем им не уступали»

Полузащитник «Химок» Ризиуан Мирзов в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничью с «Краснодаром» (2:2) в матче 16-го тура РПЛ.

«Мы всегда выходим играть на победу. Сегодня же мы проигрывали, но смогли отыграться так, что можно сказать, что результатом доволен. Но вообще, мы в этом матче ни в чем им не уступали так, что результат закономерен», — сказал Мирзов «СЭ».

«Краснодар» с 38 очками идет на второй позиции в турнирной таблице чемпионата, уступая только «Зениту» (39). «Химки» с 13 баллами поднялись на 12-ю строчку.

Денис Сафронов