Покер Угальде принес «Спартаку» крупную победу над «Локомотивом»

«Спартак» на своем поле разгромил «Локомотив» в матче 16-го тура РПЛ — 5:2.

Форвард красно-белых Манфред Угальде оформил покер, он отличился на 10-й, 21-й, 34-й и 73-й минутах. Также костариканец на 80-й минуте отдал голевую передачу на Эсекьеля Барко.

У «Локомотива» отличились Сергей Пиняев (55-я минута) и Жерзино Ньямси (63-я).

«Спартак» (31 очко) одержал четвертую победу подряд и поднялся на четвертое место в РПЛ. «Локомотив» (34) остается третьим в турнирной таблице.