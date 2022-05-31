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Макаров: «Я благодарю всех болельщиков «Динамо». Завоевать бронзу и участвовать в финале — достойно похвал!»

Денис Макаров поблагодарил болельщиков «Динамо» за поддержку
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Денис Макаров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров подвел итоги сезона. 24-летний игрок поблагодарил болельщиков московского клуба за поддержку.

«В первую очередь я благодарю всех преданных болельщиков «Динамо» и тех, кто желал нам много побед в этом сезоне! — написал Макаров в соцсетях. — Кто каждый матч в сезоне-кубке был с нами при любом раскладе, что бы там ни происходило и как бы все ни завершилось!

Сезон-2021/22 был сложным, но, с другой стороны, он был счастливым для каждого из нас. Я не буду скрывать, что я счастлив! Завоевать бронзу и участвовать в финале Кубка России — это достойно всех похвал! Эмоции навсегда в нашем сердце».

Также полузащитник поблагодарил тренерский штаб и партнеров по команде.

«Спасибо команде, тренерскому штабу и всему персоналу, кто был с нами. В такое тяжелое время мы были все вместе и завершили дело до конца! Двигаемся дальше к новым победам и с поднятой головой», — написал он.

В прошедшем сезоне «Динамо» выиграло бронзовые медали Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) и вышло в финал БЕТСИТИ Кубка России, где уступило «Спартаку» (1:2).

Макаров забил 5 мячей и отдал 7 результативных передач в 31 матче за москвичей во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Денис Макаров
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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 1 : 2
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Рубин – Уфа
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