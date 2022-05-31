Полузащитник «Динамо» Денис Макаров подвел итоги сезона. 24-летний игрок поблагодарил болельщиков московского клуба за поддержку.

«В первую очередь я благодарю всех преданных болельщиков «Динамо» и тех, кто желал нам много побед в этом сезоне! — написал Макаров в соцсетях. — Кто каждый матч в сезоне-кубке был с нами при любом раскладе, что бы там ни происходило и как бы все ни завершилось!

Сезон-2021/22 был сложным, но, с другой стороны, он был счастливым для каждого из нас. Я не буду скрывать, что я счастлив! Завоевать бронзу и участвовать в финале Кубка России — это достойно всех похвал! Эмоции навсегда в нашем сердце».

Также полузащитник поблагодарил тренерский штаб и партнеров по команде.

«Спасибо команде, тренерскому штабу и всему персоналу, кто был с нами. В такое тяжелое время мы были все вместе и завершили дело до конца! Двигаемся дальше к новым победам и с поднятой головой», — написал он.

В прошедшем сезоне «Динамо» выиграло бронзовые медали Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) и вышло в финал БЕТСИТИ Кубка России, где уступило «Спартаку» (1:2).

Макаров забил 5 мячей и отдал 7 результативных передач в 31 матче за москвичей во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.