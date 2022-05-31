Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, прокомментировал информацию об интересе «Ромы» к своему клиенту. По его словам, 28-летний колумбиец останется в петербургском клубе.

«Интерес «Ромы» к Вильмару — это неправда, — приводит слова Поссо Sport24. — На данный момент нет причин для беспокойства. Он останется в «Зените».

В нынешнем сезоне Барриос провел 37 матчей за «Зенит» во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Контракт полузащитника с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.