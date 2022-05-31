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Агент Барриоса: «Интерес «Ромы» к Вильмару — это неправда. Он останется в «Зените»

Агент Барриоса заявил, что полузащитник останется в «Зените»
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Вильмар Барриос.
Фото ФК «Зенит».

Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, прокомментировал информацию об интересе «Ромы» к своему клиенту. По его словам, 28-летний колумбиец останется в петербургском клубе.

«Интерес «Ромы» к Вильмару — это неправда, — приводит слова Поссо Sport24. — На данный момент нет причин для беспокойства. Он останется в «Зените».

В нынешнем сезоне Барриос провел 37 матчей за «Зенит» во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Контракт полузащитника с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-05-31-agent-barriosa-interes-romy-k-vilmaru-eto-nepravda-on-ostanetsya-v-zenite
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