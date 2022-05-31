«Ракув» не сможет досрочно вернуть Шкурина в ЦСКА

Польский «Ракув» не сможет досрочно вернуть нападающего ЦСКА Илью Шкурина из аренды.

Как сообщает Metaratings.ru, «Ракув» не может досрочно расторгнуть соглашение, которое рассчитано до конца года, хотя главный тренер команды Марек Папшун заявил, что аренда форварда не будет продлена.

Нападающий перешел в «Ракув» в феврале 2022 года, сделка включает в себя опцию выкупа.

В сезоне-2021/22 Шкурин провел два матча за польский клуб и не отметился результативными действиями. Его контракт с ЦСКА действует до июня 2024 года.