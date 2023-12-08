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Макаров — о Личке: «Сразу видно, что Марцел живет футболом»

Макаров заявил, что в команде нет проблем с тренером Личкой
Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Полузащитник «Динамо» Денис Макаров поделился мнением о главном тренере клуба Марцеле Личке.

«Сразу видно, что Марцел живет футболом, каждый раз он находится в этой структуре, на тренировках, не замолкая, все время находится с нами. Поддерживает, что-то поправляет, говорит, где что-то не так, — цитирует Макарова ТАСС. — Он живет футболом, нам это нравится, никаких проблем у нас с ним нет. Как видите, мы идем на третьем месте сейчас, очень хорошо поднимаемся в турнирной таблице и показываем игру с каждым матчем все лучше и лучше. Момент с разговором с Личкой? Это наш личный разговор, ничего такого нет. Мы с ним поговорили, у каждого есть свое мнение, мы его высказали друг другу и работаем дальше, как видите. Все хорошо».

Ранее Личка рассказал о причинах отстранения полузащитника Макарова от тренировок.

46-летний специалист тренирует бело-голубых с июня 2023 года. В турнирной таблице его команда с 31 очком в 17 матчах занимает 3-е место.

25-летний Макаров в этом сезоне провел 17 матчей, забил 3 мяча.

Источник: ТАСС
Денис Макаров
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
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9.12 16:30
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 - : -
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 - : -
10.12 14:00
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