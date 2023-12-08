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Сегодня, 16:54

В «Урале» сообщили о готовности сыграть против «Локомотива»

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Президент «Урала» Григорий Иванов в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о возможном переносе игры 18-го тура РПЛ между екатеринбургской командой и «Локомотивом».

За три часа игры температура воздуха на стадионе — минус 13 градусов.

«Я не слышал, отменят матч или нет. Да и это не нам решать. Есть регламент, что до -15 градусов можно играть. Сейчас градусник показывает -11 градусов. Не знаю, что будет показывать градусник на стадионе. Мы готовы играть, сейчас выезжаем на матч. Посмотрим, что скажет ее величество погода. Если будет хуже, то не будем играть, будет лучше — сыграем. Нам лучше сегодня провести матч, чтобы завершить эту часть сезона. Конечно, неприятно. Холод — это еще ничего, главное, чтобы снега не было», — сказал Иванов корреспонденту «СЭ».

Температура на стадионе зимой измеряется за три, два и один час до игры. Если температура окружающего воздуха будет ниже минус 15 градусов, то для проведения игры потребуется согласие от обеих играющих команд.

Встреча «Локомотив» — «Урал» должна начаться в 19.00 по московскому времени.

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
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