Захарян — о смене гражданство в случае перехода в «Челси»: «Это все разговоры. Ничего я не собирался»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян опроверг слухи о требовании сменить гражданство в случае перехода в «Челси».

— Ты общался с кем-то из «Челси»?

— Да, общался. Ну, было предложение, но просто не получилось.

— Ты хотел перейти туда?

— Как я мог отказаться? Это гораздо труднее, чем играть в РПЛ, но все возможно. Может быть, получилось бы там. Мог и уехать по арендам дальше. Это все не важно, я просто хотел попробовать.

— Ты мог сменить гражданство?

— Это все разговоры. Ничего я не собирался. Я собирался играть в Англии, больше ничего.

— Этот трансфер может сложиться зимой?

— Надеюсь, все будет. В следующее окно? Возможно.

1 сентября «Динамо» объявило о том, что 19-летний россиянин не перейдет в «Челси» в летнее трансферное окно. Лондонский клуб не нашел возможности совершить перевод 15 миллионов евро (опция выкупа) бело-голубым до закрытия трансферного окна в Англии.