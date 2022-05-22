Алексей Миллер: «Дзюба? Уместно вспомнить, без сомнения, самый лучший матч РПЛ»

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер ответил на вопрос пресс-службы «Зенита». В воскресенье, 22 мая, нападающий Артем Дзюба объявил об уходе из питерского клуба, в составе которого он завоевал 10 трофеев. Воспитанник «Спартака» выступал за «Зенит» семь лет.

— Ваше мнение: Дзюба — легенда «Зенита» или «Спартака»?

— Спросили бы что-нибудь попроще. Но, думаю, отвечая на ваш вопрос уместно вспомнить, без сомнения, самый лучший матч за всю историю РПЛ, битву за золото сезона-2018/19 «Краснодар» — «Зенит». Вспомнить наши эмоции! Это навсегда!

В матче 24-го тура РПЛ-2018/19 «Краснодар» — «Зенит» (2:3) Дзюба принес победу своей команде в добавленное время.