Деограсия: «Оренбургу» надо работать над реализацией, это проблема тянется с прошлого сезона»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия заявил, что команде нужно улучшать реализацию после матча 1-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0).

— Андрей Малых отыграл целый матч, хотя он самый возрастной футболист команды. Он реально настолько хорошо готов?

— Нужно понимать, что у него была очень серьезная травма. Он потратил много времени на восстановление. У Андрея получилось качественно восстановиться. Он провел невероятные сборы в Турции. Это проявляется как на поле, так и за его пределами. Футболист готов играть и в будущем. В концовке было сложновато, поэтому выпустили Барановского, чтобы он помогал в обороне. Но Андрей был одним из лучших на поле.

— Казалось, что уже первый тайм мог закончиться со счетом 2:0. Будете ли работать над улучшением реализации?

— Я бы не сказал, что 2:0. У Бонгонда был хороший момент, чтобы забить. В плане реализации есть, над чем работать. Это продолжается еще с прошлого сезона. Но самое главное: моменты создаются, надо работать дальше, — сказал тренер на пресс-конференции.

В следующем туре красно-белые в гостях сыграют против «Химок». Матч пройдет 28 июля. «Оренбург» в этот же день на своем поле примет «Ахмат».