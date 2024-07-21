Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:54

Деограсия: «Оренбургу» надо работать над реализацией, это проблема тянется с прошлого сезона»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия заявил, что команде нужно улучшать реализацию после матча 1-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0).

— Андрей Малых отыграл целый матч, хотя он самый возрастной футболист команды. Он реально настолько хорошо готов?

— Нужно понимать, что у него была очень серьезная травма. Он потратил много времени на восстановление. У Андрея получилось качественно восстановиться. Он провел невероятные сборы в Турции. Это проявляется как на поле, так и за его пределами. Футболист готов играть и в будущем. В концовке было сложновато, поэтому выпустили Барановского, чтобы он помогал в обороне. Но Андрей был одним из лучших на поле.

— Казалось, что уже первый тайм мог закончиться со счетом 2:0. Будете ли работать над улучшением реализации?

— Я бы не сказал, что 2:0. У Бонгонда был хороший момент, чтобы забить. В плане реализации есть, над чем работать. Это продолжается еще с прошлого сезона. Но самое главное: моменты создаются, надо работать дальше, — сказал тренер на пресс-конференции.

В следующем туре красно-белые в гостях сыграют против «Химок». Матч пройдет 28 июля. «Оренбург» в этот же день на своем поле примет «Ахмат».

Андрей Малых
ФК Оренбург
Давид Деограсия
1
Читайте также
Экс-футболист сборной Бразилии Андре Сантос сыграл за «Сокол» из Сельца
Игнатьев и Малютин дали прогнозы на матчи 1-го тура РПЛ
В Самаре участников нападения на депутата Госдумы поместили под стражу
Скандалы с Венделом и Клаудиньо, как «Зенит» избавляется от бразильцев
Мощный ливень накрыл Москву
В Петербурге девушка отправила в нокаут пристававшего к ней мужчину
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: «Крылья Советов» — «Зенит» и другие матчи старта лиги
Андреев: «У Томпсона рецидив старой травмы»
«Химки» — «Динамо» Махачкала: Заболотный забил дебютный гол за хозяев и сравнял счет
«Химки» — «Динамо» Махачкала: гости выигрывают после первого тайма
Деограсия: «Мы были готовы к высокому прессингу «Спартака», в этот раз все получилось»
«Ахмат» — «Краснодар»: Камилов сравнял счет. Онлайн-трансляция матча
Деограсия назвал заслуженной победу «Оренбурга» над «Спартаком»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Химки» — «Динамо» Махачкала: гости выигрывают после первого тайма

Полузащитник «Андижана» Эсанов близок к переходу в «Акрон»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
3
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
4
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
6
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
7
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
8
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
9
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
10
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
11
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 3 : 2
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 0 : 4
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 0 : 0
20.07 20:00
Динамо – Факел
 3 : 1
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 2 : 0
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 2
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 1
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 1
П
Бителло

Бителло

Динамо

 2
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 2
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 1
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 1 0 1
Вся статистика

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости