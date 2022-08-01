Юрист Добровинский назвал смешным обещание Федуна о проценте акций «Спартака» Газизову

Юрист Александр Добровинский в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что экс-гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов ничего не добьется в суде с распиской от владельца красно-белых Леонида Федуна об обещанных акциях клуба.

«Шамиль Газизов ушел до того, как клуб достиг тех результатов, за которые ему «обещали» бонус. А по поводу обещания Леонида Федуна отдать Газизову 10 процентов акций клуба это, вообще, смешно, поскольку господин Федун не единственный акционер клуба. Это то же самое, если бы мне ведущий какого-нибудь телевизионного канала пообещал отдать 10 процентов канала, если рейтинг передачи с моим участием увеличится. Так что с такой распиской господин Газизов в суде ничего не добьется», — сказал Добровинский «СЭ».

Газизов работал гендиректором «Спартака» с июля по декабрь 2020-го. С марта 2021 года функционер занимает аналогичную должность в «Уфе».