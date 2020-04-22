Полиция отказалась возбуждать уголовное дело на Эдгарда Запашного за слова про фанатов

Полиция не будет возбуждать уголовное дело на известного дрессировщика Эдгарда Запашного, сообщает Telegram-канал Mash. В декабре 2019 года он призвал жестко разбираться с болельщиками на трибунах, которые позволяют себе нецензурные кричалки и вызывающее поведение.

Один из фанатов попросил проверить речь Запашного на призывы к насилию и разжиганию. Письменного объяснения от дрессировщика не последовало. Дознаватель не увидел состава преступления по 282-й статьей УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Полиция отказалась возбуждать уголовное дело.

Эдгард Запашный: «Ввел бы ОМОН и «покрошил» этих болельщиков. Попереломал бы части тела»