Полицейские не нашли оснований для задержания отчима Кокорина. Его отпускают

Сегодня, 17 сентября, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев выйдут на свободу. За форвардом «Зенита» на черном внедорожнике «Мерседесе» приехал Кирилл Логинов — отчим Александра.

По ходу движения у стен колонии между окружившими журналистами, он задел одного из них. Сотрудник ДПС увел Логинова, однако после сотрудники полиции отметили, что оснований для задержания Кирилла нет. Его отпустили.

ДПС задержала отчима Кокорина за наезд на журналиста

Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Все подробности — в нашей онлайн-трансляции