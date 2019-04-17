Показания Пака о Протасовицком: "Когда пришел Гайсин, он начал его душить"

Чиновник Минпромторга Денис Пак начал давать показания в Пресненском суде Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, брата форварда "Зенита" Кирилла Кокорина и друга полузащитника "Краснодара", детского тренера Александра Протасовицкого. Пак ответил на ряд вопросов адвокатов подсудимых – в частности, о действиях Протасовицкого.

Пак вместе с гендиректором ФГУП "НАМИ" Сергеем Гайсиным проходит по делу как пострадавший в инциденте в кафе "Кофемания" утром 8 октября 2018 года, перед этим от компании у ночного клуба "Эгоист" пострадал водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук.

– Исходя из записи, которая была в интернете, он находился в отдалении, на торце стола, – ответил Пак на просьбу адвоката Прилипко описать участие в инциденте Протасовицкого .

– Он на вас нападал?

– На меня – нет. Он нападал на Сергея Владимировича (Гайсина).

– Я о вас говорю. Каким образом он воздействовал на вас с точки зрения нарушения норм морали? Ведь поцелуи не запрещены уголовным правом.

– Мне кажется, это вопрос квалификации. Могу сказать, что меня он не бил. Но он находился в компании, которая вела себя неприлично.

– Что делал Протосавицкий? Он беседовал с вами? Оскорблял? Что он делал?

– Когда пришел Гайсин, он начал его душить. В отношений меня действий, каких-то побоев, не совершал. Не помню, чтобы он совершал такие действия в отношении меня. (Александр Рогулев)

Кокорин – Мамаев: изменят ли игрокам меру пресечения? Live!