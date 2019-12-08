Погребняк забил 50 голов в чемпионате России

Форвард «Урала» Павел Погребняк, оформив дубль на 50-й минуте матча 19-го тура РПЛ против «Крыльев Советов», довел счет своих забитых голов в чемпионате России до 50.

«Крылья Советов» — «Урал»: все голы матча

Помимо «Урала» (пять голов), нападающий также забивал за «Спартак» (два), «Шинник» (четыре), «Томь» (13), «Зенит» (22), «Динамо» (один) и «Тосно» (три).

В списке лучших бомбардиров чемпионатов России Павел Погребняк сравнялся с Кевином Кураньи («Динамо») и Назимом Сулеймановым («Алания», «Жемчужина»).