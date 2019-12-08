РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Крылья Советов» — «Урал»: все голы матча

15:10
Теги:

В матче 19-го тура чемпионата России «Крылья Советов» принимают «Урал».

Счет в матче в середине первого тайма открыл защитник самарцев Никита Чернов. В концовке первого тайма отличился нападающий команды из Екатеринбурга Павел Погребняк.

Во втором тайме все тот же Погребняк вывел гостей вперед. Затем Срджан Мияйлович вновь восстановил равновесие.

21-я минута: гол Чернова

43-я минута: гол Погребняка

Крылья Советов — Урал

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир