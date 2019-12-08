В матче 19-го тура чемпионата России «Крылья Советов» принимают «Урал».

Счет в матче в середине первого тайма открыл защитник самарцев Никита Чернов. В концовке первого тайма отличился нападающий команды из Екатеринбурга Павел Погребняк.

Во втором тайме все тот же Погребняк вывел гостей вперед. Затем Срджан Мияйлович вновь восстановил равновесие.

21-я минута: гол Чернова

43-я минута: гол Погребняка

? Павел Погребняк забивает свой первый гол в сезоне и 49-й мяч в чемпионатах страны.



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? Приложение «МАТЧ!»https://t.co/DmaYJXMrrZ — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 8, 2019

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