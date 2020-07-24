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Погребняк покинул «Урал»

10:47
Павел Погребняк покинул «Урал». Фото ФК «Урал»
Павел Погребняк покинул «Урал». Фото ФК «Урал»
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Форвард «Урала» Павел Погребняк покинул клуб, сообщается на официальном сайте екатеринбуржцев.

У 36-летнего нападающего истек срок действия контракта.

— Мы благодарим Павла за тот вклад, который он внес в успехи «Урала», за профессиональное и ответственное отношение к тренировкам и играм, за самоотдачу, с которой он бился на футбольном поле, за тот пример, который он подавал молодым игрокам клуба! — говорится в сообщении клуба. — Желаем Павлу здоровья и успешной реализации своих сил на новом этапе карьеры!

Погребняк провел за «Урал» 33 матча во всех турнирах, в которых забил 8 голов.

Дополнительная информация:

http://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/spasibo-za-igru-pavel-pogrebnyak-pokidaet-ural

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