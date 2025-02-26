Погребняк оценил трансферы «Зенита» этой зимой

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Павел Погребняк поделился мнением о трансферах сине-бело-голубых этой зимой.

«Зенит» хорошо усилился. Нужно возглавлять турнирную таблицу, этим они займутся с первого тура в весенней части сезона. Я думаю, ничего страшного, что не взяли замену вместо Клаудиньо. На этой позиции может сыграть Вендел, Барриос и Глушенков, даже Энрике», — цитирует Погребняка Metaratings.ru.

Этой зимой к сине-бело-голубым присоединились хавбеки Луис Энрике и Саша Зделар, а также защитники Огнен Мимович и вернувшийся из аренды в «Црвене Звезде» Ваня Дркушич.