Погребняк будет присутствовать на заседании комитета по этике РФС

Нападающий "Урала" Павел Погребняк посетит заседание комитета по этике РФС, сообщает ТАСС со ссылкой на президента екатеринбуржцев Григория Иванова.

Комитет рассмотрит обращение президента РФС Александра Дюкова по поводу высказывания Погребняка о натурализованных игроках сборной России. Погребняк ранее сказал: "Смешно, когда за сборную России выступает темнокожий".

Павел сам будет присутствовать на заседании, - сказал Иванов.

Очевидно, что Погребняк имел в виду единственного темнокожего футболиста национальной команды - нападающего "Краснодара" Ари. Урожденный бразилец провел за сборную два матча.