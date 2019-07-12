Поэт Александр Вулых посвятил стихотворение Федору Черенкову

Во время презентации книги обозревателя "СЭ" Игоря Рабинера и Владимира Галедина "Федор Черенков", на днях выпущенной издательством "Молодая гвардия" в серии "Жизнь замечательных людей", известный поэт Александр Вулых прочитал стихотворение, посвященное выдающемуся футболисту и написанное специально к презентации.

Федор Черенков

Не от мира сего, говорят,

Было Федино Царство футбола.

Не от мира сего этот взгляд,

Эта чуйка победного гола.

Говорят, не от мира сего

Голова была Федина в мыле,

Но за это мы больше всего

Как родного его и любили.

Каждый жест его, финт или пас

Заставляя реветь от восторга.

Погружали в беспамятство нас,

Жизнь вдыхая в покойников морга!

И когда он вращал на ноге

Мир, летящий в футбольное пекло,

То дотла выгорал Бирмингем,

А Москва воскресала из пепла,

И торсида на "Маракане"

Выдыхала и нервно курила,

А у нас Федин гол по стране

Отмечали и Брест, и Курилы.

Очарованный богом игрок,

Подаривший нам сердце в наследство,

Чародей, чаровник, Черенок

От футбольного дерева детства.

Не особо приметный, худой,

Со стеснительной, робкой улыбкой,

Он был самой незвездной звездой,

Золотой и застенчивой рыбкой.

Но когда он в игре был готов

Утонуть с головой без остатка,

То на поле из всех номеров

Самой крупной казалась десятка,

И крутился такой карнавал,

Что не чувствуя боль и усталость,

Он и сам не всегда понимал,

Как ему это все удавалось?

Был тогда каждый финт, каждый шаг

Не от мира сего у кумира…

Только слишком ранимой душа

Оказалась для этого мира.

Зажигая другие сердца,

Он свое растранжирил в финале…

И футбол без него, как пацан,

У которого мяч отобрали.

Александр Вулых

11.07.2019

Рабинер презентовал книгу о Черенкове