Поэт Александр Вулых посвятил стихотворение Федору Черенкову

Во время презентации книги обозревателя "СЭ" Игоря Рабинера и Владимира Галедина "Федор Черенков", на днях выпущенной издательством "Молодая гвардия" в серии "Жизнь замечательных людей", известный поэт Александр Вулых прочитал стихотворение, посвященное выдающемуся футболисту и написанное специально к презентации.
Федор Черенков
Не от мира сего, говорят,
Было Федино Царство футбола.
Не от мира сего этот взгляд,
Эта чуйка победного гола.
Говорят, не от мира сего
Голова была Федина в мыле,
Но за это мы больше всего
Как родного его и любили.
Каждый жест его, финт или пас
Заставляя реветь от восторга.
Погружали в беспамятство нас,
Жизнь вдыхая в покойников морга!
И когда он вращал на ноге
Мир, летящий в футбольное пекло,
То дотла выгорал Бирмингем,
А Москва воскресала из пепла,
И торсида на "Маракане"
Выдыхала и нервно курила,
А у нас Федин гол по стране
Отмечали и Брест, и Курилы.
Очарованный богом игрок,
Подаривший нам сердце в наследство,
Чародей, чаровник, Черенок
От футбольного дерева детства.
Не особо приметный, худой,
Со стеснительной, робкой улыбкой,
Он был самой незвездной звездой,
Золотой и застенчивой рыбкой.
Но когда он в игре был готов
Утонуть с головой без остатка,
То на поле из всех номеров
Самой крупной казалась десятка,
И крутился такой карнавал,
Что не чувствуя боль и усталость,
Он и сам не всегда понимал,
Как ему это все удавалось?
Был тогда каждый финт, каждый шаг
Не от мира сего у кумира…
Только слишком ранимой душа
Оказалась для этого мира.
Зажигая другие сердца,
Он свое растранжирил в финале…
И футбол без него, как пацан,
У которого мяч отобрали.
Александр Вулых
11.07.2019
Рабинер презентовал книгу о Черенкове