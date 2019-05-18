18:35 | Футбол — РПЛ

Победа над "Ахматом" стала для ЦСКА 300-й в российской премьер-лиге

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ЦСКА одержал минимальную победу над "Ахматом" (1:0) в матче 29-го тура чемпионата России. Единственный мяч забил форвард Федор Чалов.

Для армейцев эта победа стала 300-й в российской премьер-лиге, сообщает пресс-служба РПЛ.

Чаще всего ЦСКА побеждал "Спартак" и "Крылья Советов" – по 20 раз.

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 29-й тур. "Ростов" – "Зенит" и другие игры
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