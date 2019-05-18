Победа над "Ахматом" стала для ЦСКА 300-й в российской премьер-лиге

ЦСКА одержал минимальную победу над "Ахматом" (1:0) в матче 29-го тура чемпионата России. Единственный мяч забил форвард Федор Чалов.
Для армейцев эта победа стала 300-й в российской премьер-лиге, сообщает пресс-служба РПЛ.
Чаще всего ЦСКА побеждал "Спартак" и "Крылья Советов" – по 20 раз.
Победа над "Ахматом" стала 300-й для @pfc_cska в #РПЛ! 👏🏻 pic.twitter.com/Ng6wi3ktST– Российская Премьер-Лига (@rfpl) 18 мая 2019 г.
Опрос
Кто финиширует в чемпионате России-2018/19 выше - "Спартак" или ЦСКА?
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