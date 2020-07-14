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Плиев дисквалифицирован на 2 матча

16:53
Заурбек Плиев. Фото ФК «Динамо»
Заурбек Плиев. Фото ФК «Динамо»
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Защитник «Динамо» Заурбек Плиев получил два матча дисквалификации за удаление в матче 28-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Крыльев Советов» (2:0).

«Динамо» до конца сезона предстоят игры с «Уфой», «Оренбургом» и «Краснодаром».

— КДК РФС принял решение дисквалифицировать футболиста «Динамо» Заурбека Плиева на два матча за умышленный толчок игрока соперника во время матча с «Крыльями Советов», — цитирует официальный сайт РФС главу КДК Артура Григорьянца.

Дополнительная информация:

https://www.rfs.ru/news/211932

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