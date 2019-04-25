Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев во вторник дал показания в Пресненском суде города Москвы в связи с делом об избиениях людей в центре столицы. Вопросы футболисту задавал адвокат Игорь Бушманов.

– Как себя чувствуете?

– Могу давать показания. Голос подсел.

– Расскажите о себе лично? Как росли, тренировались?

– Начиная с 8 лет, занимаюсь футболом. В 12 лет переехал в спортивный интернат. Я там прожил 4 года, все это время занимался в спецклассе футбольной школы. Вся моя юность и детство связана с футболом. С 16 лет дебютировал в профессиональном футболе. Сейчас у меня жена, двое детей. Родители находятся на моем иждивении, также и моя семья. Я помогаю семье своей сестры. Я не считаю нужным публично высказываться о благотворительности.

– Насколько плотный был график тренировок и игр до конфликта?

– Мы играли в трех турнирах. Был плотный график. На момент событий состоялось три игры – в четверг, в выходные, а затем еще одна.

– Об игре 7 октября расскажите?

– У нас очень тяжелая игра была в четверг. Был тяжелый перелет из Краснодара. Прилетели, сыграли, но проиграли. Была эмоциональная игра. Тяжело было психологически, физически.

– Как решили провести выходные?

– Накануне созвонились с Александром К., чтобы встретиться в Москве. Я поинтересовался поедет ли он на поезде или самолете.

– Как проходила поездка?

– Без происшествий. Была информация от РЖД, что был инцидент, но такого не было.

– Расскажите о взаимоотношениях с Кокориными?

– Мы с ним знакомы 11 лет. С ним и с супругой Дарьей уже как родственники. Мы с ними близко общаемся. Ездим отдыхать постоянно вместе, когда происходит пауза. До этого момента мы не виделись достаточно долго. У Саши была травма, проходил реабилитацию. В последнее время у нас не совпадал график

_ У вас были планы что-то отметить?

– Нет. Мы просто приехали отдохнуть, потому что у него были свои дела. За эти три дня мы можем свои дополнительные дела закрыть.

– Кирилла как давно знаете?

– Лет с одиннадцати. Он для меня как маленький брат. Я его всегда помню таким. Мы с ним не так часто общались, как с Сашей, но постоянно держим связь.

– С Александром как давно знакомы?

– Порядка двадцати лет, мы занимались в одной школе в детстве. Потом я переехал в Москву. (Арман Мкртчян)

Напомним, Мамаев вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным, его младшим братом Кириллом и детским тренером Александром Протасовицким были взять под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Суд продлил им арест до 25 сентября.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live