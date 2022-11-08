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Пивоваров сообщил, что у «Динамо» нет коммуникаций с «Челси» по Захаряну

Алина Савинова
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал возможный трансфер полузащитника команды Арсена Захаряна в «Челси».

«У нас сейчас нет коммуникаций с «Челси». Она была прервана со стороны английского клуба», — цитирует Sport24.

В конце августа «Динамо» и лондонский клуб вели переговоры по 19-летнему полузащитнику, но по техническим причинам переход не состоялся.

В текущем сезоне Захарян провел 15 матчей за бело-голубых в РПЛ, в которых забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-08-gendirektor-dinamo-u-nas-seychas-net-kommunikatsiy-s-chelsi-po-zakharyanu
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5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
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 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
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 Урал 16 5 3 8 19-28 18
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