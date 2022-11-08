Пивоваров сообщил, что у «Динамо» нет коммуникаций с «Челси» по Захаряну
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал возможный трансфер полузащитника команды Арсена Захаряна в «Челси».
«У нас сейчас нет коммуникаций с «Челси». Она была прервана со стороны английского клуба», — цитирует Sport24.
В конце августа «Динамо» и лондонский клуб вели переговоры по 19-летнему полузащитнику, но по техническим причинам переход не состоялся.
В текущем сезоне Захарян провел 15 матчей за бело-голубых в РПЛ, в которых забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.
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|
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|
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|16
|3
|4
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|11.11
|19:00
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|12.11
|12:00
|
Урал – Факел
|- : -
|12.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|12.11
|16:30
|
Торпедо – Зенит
|- : -
|12.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|13.11
|14:00
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|13.11
|16:30
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.11
|19:30
|
Динамо – ЦСКА
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ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|13
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|15
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|3
|
|
Олег Дмитриев
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