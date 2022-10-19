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Член совета директоров «Локомотива» Бабаев: «Леонченко остается на своем посту»

Член совета директоров «Локомотива» Бабаев подтвердил, что Леонченко останется на посту
Мария Гусева
Читать «СЭ» в

Член совета директоров «Локомотива» Салман Бабаев сообщил, что генеральный директор клуба Владимир Леонченко останется на своем посту.

«Конечно, генеральный директор остается на своем посту. Через неделю мы определимся с тем, как клуб будет двигаться дальше. Тогда Леонченко выйдет и все объяснит. Как член совета директоров, думаю: все будет зависеть от того, что мы все сможем дальше сделать, как поменять работу клуба», — приводят «Известия» слова Бабаева.

8 октября спортивный директор Томас Цорн и главный тренер Йозеф Циннбауэр покинули «Локомотив».

14 октября председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник принял решение подать в отставку. Его место занял Юрий Нагорных.

Источник: https://iz.ru/1412573/aleksei-fomin/vladimir-leonchenko-sokhranit-post-gendirektora-lokomotiva
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