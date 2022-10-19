Член совета директоров «Локомотива» Бабаев: «Леонченко остается на своем посту»
Член совета директоров «Локомотива» Салман Бабаев сообщил, что генеральный директор клуба Владимир Леонченко останется на своем посту.
«Конечно, генеральный директор остается на своем посту. Через неделю мы определимся с тем, как клуб будет двигаться дальше. Тогда Леонченко выйдет и все объяснит. Как член совета директоров, думаю: все будет зависеть от того, что мы все сможем дальше сделать, как поменять работу клуба», — приводят «Известия» слова Бабаева.
8 октября спортивный директор Томас Цорн и главный тренер Йозеф Циннбауэр покинули «Локомотив».
14 октября председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник принял решение подать в отставку. Его место занял Юрий Нагорных.
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1
|Зенит
|13
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|3
|0
|36-5
|33
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2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
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4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
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5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
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7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
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8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
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9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
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10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
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11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
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12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
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13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
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Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
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Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
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Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
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Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
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Квинси Промес
Спартак
|11
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Владимир Сычевой
Оренбург
|9
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Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
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Квинси Промес
Спартак
|6
|
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Александр Соболев
Спартак
|5
|
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Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
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Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1