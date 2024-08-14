Sport24: «Сочи» арендует Писарского у «Крыльев Советов»

«Крылья Советов» и «Сочи» близки к согласованию аренды форварда Владимира Писарского до конца нынешнего сезона, сообщает Sport24. Сегодня, 14 августа, футболист отправится в Сочи.

По данным источника, аренда будет включать в себя право выкупа.

28-летний Писарский в сезоне-2023/24 провел 29 матчей в РПЛ и забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1 миллион евро.