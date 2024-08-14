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Сегодня, 10:38

Sport24: «Сочи» арендует Писарского у «Крыльев Советов»

Виктория Кравченко
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Владимир Писарский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Крылья Советов» и «Сочи» близки к согласованию аренды форварда Владимира Писарского до конца нынешнего сезона, сообщает Sport24. Сегодня, 14 августа, футболист отправится в Сочи.

По данным источника, аренда будет включать в себя право выкупа.

28-летний Писарский в сезоне-2023/24 провел 29 матчей в РПЛ и забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1 миллион евро.

В «Крыльях Советов» футболист играет с 2023 года, куда перешел из «Оренбурга». Его соглашение с клубом рассчитано до лета 2026 года.
Источник: Sport24
Владимир Сычевой (Писарский)
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Сочи
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2
 Урал 5 3 1 1 8-4 10
3
 Нефтехимик 5 3 1 1 7-6 10
4
 Чайка 5 2 3 0 10-5 9
5
 Торпедо 5 2 3 0 8-3 9
6
 Сокол 5 2 3 0 4-2 9
7
 Родина 5 2 2 1 4-3 8
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 Алания 5 2 1 2 4-2 7
9
 Сочи 5 2 1 2 6-6 7
10
 Ротор 5 2 1 2 3-3 7
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 КАМАЗ 5 1 1 3 3-5 4
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 СКА-Хаб. 5 1 1 3 2-9 4
16
 Черноморец 5 1 0 4 5-9 3
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