Пименов считает, что от ухода Селихова из «Спартака» выиграют обе стороны

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов высказался об уходе голкипера Александра Селихова из «Спартака».

Клуб и игрок расторгли контракт по обоюдному согласию сторон 22 января. По информации СМИ, Селихов также получил компенсацию за досрочное расторжение договора.

«Раз и игрок, и клуб пришли к такому соглашению, то я думаю, что все сделали верно. Клуб не стал препятствовать игроку в плане ухода, а Селихов хочет играть первым номером. Здесь тоже все логично. Я считаю, что здесь идеально сработали и клуб, и игрок», — сказал Пименов Metaratings.ru.

Селихов выступал за «Спартак» с 2017 года. На счету 30-летнего россиянина 102 матча (30 «на ноль»).