«Зенит» может сыграть с «Сантосом» и «Васко да Гамой» в Санкт-Петербурге

Как стало известно «СЭ», «Зенит» активно прорабатывает возможность проведения товарищеских матчей с бразильскими клубами в мартовскую паузу на матчи сборных.

Как ранее сообщал «СЭ», одним из возможных соперников может стать «Сантос». Также рассматривается приглашение «Васко да Гама».

Отметим, что проведение матчей планируется в Санкт-Петербурге.

После 18 туров «Зенит» с 39 баллами находится на второй строчке, «Краснодар» с тем же количеством очков лидирует по дополнительным показателям.