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Сегодня, 10:00

«Зенит» может сыграть с «Сантосом» и «Васко да Гамой» в Санкт-Петербурге

Микеле Антонов
Корреспондент
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Как стало известно «СЭ», «Зенит» активно прорабатывает возможность проведения товарищеских матчей с бразильскими клубами в мартовскую паузу на матчи сборных.

Как ранее сообщал «СЭ», одним из возможных соперников может стать «Сантос». Также рассматривается приглашение «Васко да Гама».

Отметим, что проведение матчей планируется в Санкт-Петербурге.

После 18 туров «Зенит» с 39 баллами находится на второй строчке, «Краснодар» с тем же количеством очков лидирует по дополнительным показателям.

ФК Васко да Гама
ФК Зенит
ФК Сантос
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«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
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Пари НН – Акрон
 - : -
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Зенит – ЦСКА
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Ахмат – Рубин
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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