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Пименов объяснил, при каком условии «Локомотиву» нужно расстаться с Дзюбой

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов прокомментировал возможный уход из команды форварда Артема Дзюбы.

«Очень сложный вопрос с продлением контракта Дзюбы. Если у «Локомотива» есть в планах покупка нападающего, то, скорее всего, не надо оставлять Артема. Если клуб не планирует подписывать форварда, значит, нужно продлевать контракт с Дзюбой», — цитирует Пименова «РБ Спорт».

17 апреля появилась информация, что «Локомотив» планирует расстаться с Дзюбой в конце сезона. Контракт 35-летнего форварда рассчитан до лета.

В текущем сезоне Дзюба провел 24 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 4 голевые передачи. Он выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года.

Источник: «РБ Спорт»
Артем Дзюба
Руслан Пименов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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