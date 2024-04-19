Источник: защитник ЦСКА Лукин может перейти в «Химки» на правах аренды
«Химки» могут арендовать у ЦСКА защитника Матвея Лукина, сообщает «Евро-футбол.Ру».
По информации источника, красно-синие готовы отпустить игрока в летнее трансферное окно.
В текущем сезоне 19-летний Лукин сыграл 8 матчей, в которых не отметился голевыми действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 500 тысяч евро. Контракт россиянина с ЦСКА рассчитан до конца июня 2025 года.
Источник: «Евро-футбол.Ру»
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