Источник: защитник ЦСКА Лукин может перейти в «Химки» на правах аренды

«Химки» могут арендовать у ЦСКА защитника Матвея Лукина, сообщает «Евро-футбол.Ру».

По информации источника, красно-синие готовы отпустить игрока в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне 19-летний Лукин сыграл 8 матчей, в которых не отметился голевыми действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 500 тысяч евро. Контракт россиянина с ЦСКА рассчитан до конца июня 2025 года.