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4 сентября, 07:41

Певица Люся Чеботина прокомментировала возможный переход Захаряна в «Челси»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Болельщица «Динамо» певица Люся Чеботина.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Болельщица «Динамо» певица Люся Чеботина после турнира AMC Fight Nights 114 в Минске прокомментировала возможный переход полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна в лондонский «Челси» предстоящей зимой.

«Меня этот факт... Конечно, жалко, когда твой приятель уезжает, — сказала Чеботина. — С другой стороны, мне кажется, немножко эгоистично говорить, что жалко. Потому что у человека открывается дорога в прекрасное, светлое будущее. Несмотря на то, что быть игроком «Динамо» — это очень престижно, но, извините, «Челси»... Наш, русский футболист в мировом футболе — это очень круто и очень достойно. Не знаю точно, как команда внутри переживает, но все его поддерживают. Потому что это действительно огромный успех».

1 сентября «Динамо» объявило о том, что 19-летний россиянин не перейдет в «Челси» в летнее трансферное окно. Лондонский клуб не нашел возможности совершить перевод 15 миллионов евро (опция выкупа) бело-голубым до закрытия трансферного окна в Англии.

В нынешнем сезоне Захарян забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 8 матчах за бело-голубых. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
ФК Челси
24
14
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 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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3.09 13:00
Оренбург – Химки
 3 : 1
3.09 15:00
Н. Новгород – Факел
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3.09 18:30
Краснодар – Сочи
 2 : 1
3.09 20:30
Динамо – Урал
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Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 1
4.09 17:30
Локомотив – Ахмат
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4.09 20:00
Спартак – Зенит
 1 : 2
5.09 20:00
Торпедо – Ростов
 0 : 1
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

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Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

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Локомотив

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