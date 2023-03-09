Петржела заявил, что у «Зенита» нет ресурса для хорошего выступления в еврокубках

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением, смогла бы нынешняя команда сине-бело-голубых хорошо выступать в еврокубках.

«Все мы знаем, как неудачно выступал «Зенит» в еврокубках. Уровня петербуржцев едва хватало для игры со средними европейскими клубами. Команда никогда не выходила на пик и не смогла бы этого сделать в настоящее время. Лучшие команды по качеству игры находятся выше по сравнению с «Зенитом». У сине-бело-голубых просто нет ресурса, чтобы хорошо выступать на международной арене», — приводит слова Петржелы Metaratings.ru.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы от международных турниров весной 2022 года.

«Зенит» в нынешнем сезоне после 18 туров чемпионата России лидирует в турнирной таблице с 45 очками.