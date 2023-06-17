Петржела: «Зенит» — не европейский топ-клуб и никогда им не был»

Чехословацкий и чешский тренер Властимил Петржела считает, что «Зенит» нельзя назвать европейским топ-клубом.

«15 лет назад «Зенит» был на пике своего развития. Победа в Кубке и Суперкубке УЕФА — огромное достижение для российского футбола, которое вряд ли когда-то повторится. Выше того уровня «Зенит» так и не поднялся. Он достиг своего потолка. «Зенит» — не европейский топ-клуб и никогда им не был. Может ли стать в будущем? Вряд ли», — приводит «РБ Спорт» слова Петржелы.

«Зенит» в 2008 году выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА.

В сезоне-2022/23 клуб из Санкт-Петербурга в пятый раз подряд стал чемпионом России.