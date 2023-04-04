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Сегодня, 19:20

Петрушин считает, что «Химки» не найдут нового тренера

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Химок» Алексей Петрушин прокомментировал увольнение Спартака Гогниева с поста главного тренера подмосковной команды.

«Меня не удивила отставка Гогниева. Наверное, это надо было давно сделать. «Химки» с Гогниевым играли неважно. Главный показатель — сколько команда при нем набрала очков. Писарев провел в «Химках» четыре матча, команда не набрала ни одного очка, и его убрали. А что, Гогниев особый? Я так понимаю, что руководство «Химок» не хотело быть смешным в глазах общественности, когда в течение небольшого времени назначают и снимают тренера. Поэтому Гогниеву еще дали поработать. Все-таки надеялись, что он сможет как-то переломить ситуацию, но случилось то, что случилось. Не думаю, что найдется самоубийца, который пойдет в эту команду. Не только из-за места, но и качества игры. Кроме того, мне кажется, Гогниев создал такую ситуацию, что в команде психологически не очень хорошо. Билялетдинов — в теме. Он работает в «Химках» с декабря. Билялетдинов знает игроков, они его знают. На месте руководства «Химок» я бы и не пытался найти нового тренера. Билялетдинов — опытный человек. Знает возможности ребят. Да и ребятам с ним все-таки проще. А к новому тренеру надо привыкать», — приводит слова Петрушина «РБ Спорт».

Гогниев возглавлял подмосковную команду с сентября прошлого года. Под руководством 42-летнего специалиста «Химки» провели 19 матчей, в которых одержали 1 победу, трижды сыграли вничью и уступили в 15 встречах.

Исполняющим обязанности главного тренера «Химок» назначен Ринат Билялетдинов.

После 21-го тура команда с 13 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-petrushin-ne-dumayu-chto-najdetsya-samoubijtsa-kotory-j-pojdet-v-himki/
Спартак Гогниев
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1
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3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
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