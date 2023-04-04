Канчельскис заявил, что у тренеров «Спартака» всегда на шее петля

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о результатах «Спартака» в последних матчах.

«Работать в «Спартаке» очень сложно. К команде приковано повышенное внимание по всей стране. Чуть оступился — уже разговоры об увольнении. Можно сказать, у тренеров «Спартака» всегда на шее петля. Так что кресло под Абаскалем будет пошатываться. В этом плане ничего не меняется. Абаскалю трудно, как и всем его предшественникам. При Гильермо красно-белые вроде нормальные играют, но иногда проваливают матчи и по игре, и по результату», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Абаскаль возглавил красно-белых летом 2022 года. Действующее соглашение 33-летнего испанца со «Спартаком» рассчитано до лета 2025-го.

«Спартак» после 21 тура в нынешнем сезоне РПЛ занимает третье место в турнирной таблице, уступая «Ростову» три очка, а лидирующему «Зениту» — десять.