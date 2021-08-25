В «Нижнем Новгороде» подтвердили интерес к полузащитнику Петрусу Бумаль

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал «СЭ» информацию Eurostavka об интересе команды к 28-летнему полузащитнику из Камеруна Петрусу Бумаль.

«Мы ведем переговоры. Контракт еще не подписан. Но игрок нам интересен», — сказал Измайлов «СЭ».

Последним клубом 28-летнего камерунца был турецкий «ББ Эрзурумспор», за который Бумаль сыграл 33 матча. Бумаль выступал за «Урал» с 2017 по 2020 год, ни разу не отметившись забитым мячом в премьер-лиге.