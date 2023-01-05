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Петреску: «Возвращение в РПЛ? Пока не стоит говорить об этом. Я счастлив в Румынии»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший тренер «Кубани» и «Динамо» Дан Петреску заявил, что пока не думает о возвращении в чемпионат России.

«Возвращение в РПЛ? Пока об этом говорить не стоит. У меня еще 1,5 года по контракту, а владелец «ЧФР Клуж» настроен дать мне поработать еще пять лет в клубе. К сожалению, мне будет тяжело покинуть нынешнее место работы и возглавить команду из РПЛ. С ЧФР мы чемпионы последние пять лет и хорошо играем в Европе. Сейчас я счастлив в Румынии», — приводит Sport24 слова Петреску.

55-летний Петреску возглавляет «Клуж» с августа 2021 года. Команда занимает второе место в чемпионате Румынии с 44 очками в 21 матче, уступая 1 очко лидирующему «Фарулу».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-05-petresku-o-vozvrashchenii-v-rpl-poka-ob-etom-govorit-ne-stoit-ya-schastliv-v-rumynii
Дан Петреску
Футбол
РПЛ
ФК ЧФР Клуж
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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