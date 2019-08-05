Петр Авен: "То, что делает Гинер в ЦСКА, заслуживает большого уважения"

Болельщик "Спартака", банкир Петр Авен в интервью программе Нобеля Арустамяна" Инсайдеры" поделился мнением о работе президента ЦСКА Евгения Гинера.

– Есть пример ЦСКА, Бабаев прекрасный директор команды, и Гинер как раз справляется без больших денег. ЦСКА – это пример хорошо управляемой команды. Гинер очень опытный умный управленец. Дело даже не в деньгах. В России можно добиться успеха без больших денег, но выйти на международный, европейский рынок без больших денег невозможно. Финансовые ограничения, которые есть у Гинера, мешают подняться совсем высоко, но то, что он делает, заслуживает большого уважения.

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