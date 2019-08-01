Петр Авен - о "Спартаке" и Леониде Федуне

Болельщик "Спартака", банкир Петр Авен высказался о проблемах клуба.

Авен дал интервью программе Нобеля Арустамяна "Инсайдеры", которая выйдет в субботу на "Матч-Премьер".

- Проблема "Спартака", к сожалению, это такая глобальная история, - говорит Авен, - это проблема управления клубом. Это проблема не тренера, не спортивного директора. Это проблема управления в целом всей этой структурой большой.

- Структура - это кто? Это Леонид Федун?

- Федун. И партнеры есть, совет директоров есть. Все это сверху всегда происходит. Много лет управляя большими организациями, я хорошо понимаю, что все упирается в первое лицо и в первые лица.



Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020