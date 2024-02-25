Петкович сравнил уровень футбола в России и Сербии

Бывший защитник «Спартака» Марко Петкович в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о текущей карьере. Серб играет за «Раднички» Ниш.

— Сейчас уровень игры в Сербии выше, чем в России?

— Конечно. В России такая проблема с футболом. Это отразилось и на уровне игры. Проблемы сразу начались с иностранцами. Думаю, все будет хорошо, когда ситуация нормализуется.

— Какими вы запомнили болельщиков «Спартака»?

— Они самые лучшие!

— В чем особенность болельщиков «Црвены Звезды»?

— Я любил эту команду, когда был маленьким. Это эмоции.

Петкович выступал за «Спартак» с лета 2017 по январь 2019 года. В составе красно-белых он провел 16 матчей и выиграл Суперкубок России.