Петржела не уверен, что «Спартак» догонит «Зенит» в РПЛ

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал, что «Спартаку» не хватит трансфера Манфреда Угальде, чтобы догнать «Зенит» в турнирной таблице РПЛ.

«Конечно, «Спартаку» не хватит одного Угальде, чтобы догнать «Зенит». Им нужно было купить как минимум пять перспективных и талантливых футболистов, чтобы бороться с «Зенитом» на равных. Но в РПЛ ни у кого нет таких возможностей, как у «Зенита». Думаю, «Спартак» не поднимется выше пятого места в этом сезоне», — цитирует Петржелу «РБ Спрот».

После 18 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков. «Зенит» с 36 баллами идет на второй строчке.