Экс-игрок «Спартака» Петкович сообщил о желании вернуться в РПЛ

Бывший защитник «Спартака» Марко Петкович в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном возвращении в РПЛ.

— Хотели бы вернуться в Россию?

— Конечно, сто процентов. Я бы хотел.

— Как вы думаете, это возможно сейчас?

— Спрашивайте там, в клубе (смеется). Почему нет. Еще время будет. Сто процентов 6-7 лет.

— До скольки хотели бы играть?

— До сорока минимум (улыбается).

Петкович выступал за «Спартак» с лета 2017 по январь 2019 года. В составе красно-белых он провел 16 матчей и выиграл Суперкубок России. В настоящее время 31-летний серб играет за «Раднички» Ниш.