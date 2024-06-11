Песьяков: «Если бы были еврокубки, Карпин давно покинул бы «Ростов»

Бывший вратарь «Ростова» Сергей Песьяков заявил, что если бы были еврокубки, то Валерий Карпин покинул бы команду.

«Карпин однозначно тренер номер один. Очень бы хотелось на него посмотреть в Европе. Или сейчас в условном «Спартаке». Это просто любопытство, интерес, как бы играла команда. Была бы возможность подобрать более качественных футболистов, никого не обижая. Если бы были Лига чемпионов или Лига Европы, то Валерия Георгиевича в «Ростове» не было бы. Это мое мнение, мне так кажется. Карпин — амбициозный человек, и те места, которые сейчас занимает команда, — это не про него», — приводит слова Песьякова «РБ Спорт».

«Ростов» завершил сезон-2023/24 на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Карпина набрала 43 очка в 30 матчах.