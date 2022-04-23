Песьяков продлил контракт с «Ростовом»

Вратарь Сергей Песьяков продлил контракт с «Ростовом», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, договор был продлен на два года.

В текущем сезоне 33-летний Песьяков сыграл в 24 матчах команды в Тинькофф чемпионате России, в которых пропустил 38 голов.

Песьяков выступает за «Ростов» с 2017 года. Всего за команду он провел 116 матчей.